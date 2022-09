Bande dessinée: Une jeune femme embarquée dans une guerre de gangs

Les personnages de Fred Druart et Guillaume Guéraud ont tous quelque chose à cacher. Stacy apprend rapidement que le garage n’est pas viable économiquement et qu’il sert seulement à blanchir de l’argent de groupes mafieux liés à l’extrême droite cubaine, dans le but de fomenter des attentats contre le régime castriste. «Des fumiers protégés par d’autres fumiers, au service d’autres fumiers», résume le personnage féminin.