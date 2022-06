États-Unis : Une jeune femme encornée et tuée par un bison

Une touriste américaine qui visitait le parc de Yellowstone a été tuée par un animal sauvage, lundi dans le Wyoming.

Soignée sur place par le personnel médical du parc puis emmenée en ambulance vers un hôpital de l’Idaho, la touriste a succombé à ses blessures. Deux autres personnes se trouvaient également à proximité du bison, mais on ignore si elles ont été blessées. Dans un communiqué , les autorités rappellent que les bisons sont des animaux sauvages et qu’il est dangereux de s’en approcher.

Les bisons, qui peuvent peser jusqu’à 900 kilos, ont blessé plus de personnes que tout autre animal à Yellowstone, selon les responsables du parc. Les visiteurs sont priés de rester à au moins 22 mètres de tous les grands animaux sauvages, y compris les béliers, les cerfs et les élans, et à 90 mètres des ours et des loups.