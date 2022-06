Au Luxembourg : Une jeune femme fauchée par un camion au bord de l'autoroute

LUXEMBOURG - Une résidente de 27 ans est morte, jeudi soir sur l'A7, alors qu'elle était sortie de sa voiture. La police cherche des témoins.

Un drame s'est produit jeudi soir, vers 21h15, entre les tunnels Grouft et Stafelter, en direction de Luxembourg-Ville, rapporte ce vendredi matin, la police grand-ducale. Pour des raisons qui ne sont pas encore connues, une automobiliste a arrêté sa voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle en est sortie et a été percutée par un camion qui passait.

La police judiciaire a immédiatement ouvert une enquête, sur ordre du parquet, et l'autoroute est restée fermée à la circulation plusieurs heures entre les sorties Lorentzweiler et Waldhof, pour permettre aux secouristes d'intervenir et au service de mesure et de détection de la PJ de prélever des indices.