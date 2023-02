Au Canada : Une jeune femme joue à la loterie pour la première fois et rafle la mise

Une étudiante canadienne de 18 ans, qui jouait pour la première fois à la loterie, n'a pas manqué son coup d'essai: elle a gagné un gros lot de 48 millions de dollars (32 millions d'euros), devenant aussi la plus jeune gagnante d'une cagnotte de cette ampleur au Canada.

OLG, la société des loteries de la province d'Ontario, a révélé en fin de semaine l'identité de la seule gagnante du gros lot d'un tirage du début janvier, précisant que Juliette Lamour «est la plus jeune gagnante de l'histoire de la loterie au Canada à avoir remporté un gros lot aussi important».

Elle n'avait pas vérifié immédiatement son billet et n'y pensait plus avant d'entendre ses collègues dire que le billet gagnant avait été acheté à Sault Ste Marie. Un collègue lui a alors proposé de vérifier son billet sur l'application d'OLG et elle a eu du mal à réaliser ce qui lui arrivait devant l'avalanche de zéros sur le montant de son gain.