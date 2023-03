France/Grand Est: Une jeune femme meurt aux urgences de Metz après une soirée en boîte

Le parquet de Metz a ouvert une information judiciaire contre X pour «homicide involontaire» et «non-assistance à personne en danger» après le décès suspect d'une jeune fille de 19 ans aux urgences de l'hôpital Mercy, a-t-on appris vendredi auprès du parquet. Dans la nuit du 3 au 4 mars, cette jeune fille avait été prise en charge par les pompiers et conduite aux urgences de l'hôpital Mercy, vers 04h30, où les équipes médicales et paramédicales de l'établissement avaient pris le relai.