En France : Une jeune femme tuée dans des tirs avec les policiers

«C'est un quartier tranquille ici, il ne se passe jamais rien»

Les trois policiers en patrouille sont actuellement entendus sous le régime de la garde à vue pour avoir fait usage de leur arme, tandis que le conducteur a également été placé en garde à vue, selon le parquet de Grenoble. Cet homme de 30 ans a déjà condamné par le passé notamment pour violences aggravées, selon la même source. «J'ai entendu des tirs, ça m'a réveillé. J'ai vu la voiture des policiers arrêter l'autre voiture, qui avait les pneus crevés et roulait sur les jantes. J'habite ici depuis toujours et j'ai jamais vu ça», a déclaré à l'AFP un jeune homme d'une trentaine d'années, sous couvert d'anonymat.

Rencontré dans une boutique tabac-presse, il dit avoir vu la scène depuis la fenêtre de son immeuble, en surplomb d'une grande avenue, à l'orée d'une zone industrielle et à proximité du quartier Mistral, connu comme une zone sensible de Grenoble. «C'est un quartier tranquille ici, il ne se passe jamais rien», abonde le gérant du tabac. «On est à la croisée de plusieurs quartiers chauds, mais il n'y a pas de trafic ici, pas de deal. Ça aurait pu arriver un kilomètre plus haut ou un kilomètre plus bas sur l'avenue, mais c'est arrivé ici», selon le quinquagénaire.