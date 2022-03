Hockey sur glace – Une jeune fille entre dans l’histoire du hockey canadien

Samedi soir à Gatineau, la Québécoise Ève Gascon a disputé son premier match dans la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ) lors de la défaite de son équipe contre l’Océanic de Rimouski (5-4 ap). Après Manon Rhéaume (un match en 1992) et Charline Labonté (29 matches entre 1999 et 2000), la gardienne québécoise est devenue la troisième athlète féminine, la première depuis le 25 novembre 2000, à disputer une rencontre en LHJMQ.

Pour ce match spécial, la patinoire avait fait le plein avec près de 5 000 spectateurs. Accueillie par les applaudissements de la foule, la joueuse a vécu un moment spécial. «J’avais des frissons en entendant la foule, mais je restais concentrée pour aller chercher la victoire», a déclaré Ève Gascon en interview d’après-match. Malgré la pression et la nervosité, elle a tout de même réalisé plusieurs belles parades. «Elle a géré tout ça de manière incroyable. C’était difficile pour elle avec la grosse foule et les journalistes, mais elle est restée calme malgré tout», a expliqué son entraîneur Louis Robitaille.

Cette fameuse victoire, Gascon et Gatineau ne l’ont pas décrochée, la faute à un but de Xavier Cormier en prolongation. Malgré la défaite, cette soirée restera gravée dans sa mémoire. «C’était vraiment spécial pour moi. C’était un beau moment. C’était vraiment le fun à vivre et je vais m’en souvenir toute ma vie», a raconté la portière.