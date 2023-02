Au Royaume-Uni : Une jeune jihadiste déchue de sa nationalité

Illustrant le défi posé aux gouvernements occidentaux par le retour de leurs ressortissants jihadistes et leurs familles, ce cas de cette ex-lycéenne londonienne avait marqué l'opinion. Londres avait déchu en 2019 Shamima Begum de sa nationalité britannique invoquant la sécurité nationale. Mais la jeune femme, désormais âgée de 23 ans et toujours dans un camp en Syrie, avait fait appel de cette décision.

Pas autorisée à rentrer

Ce jugement signifie qu'elle n'est pas autorisée à rentrer au Royaume-Uni. Le ministre de l'Intérieur a salué cette décision. «La priorité du gouvernement reste (...) la sécurité du Royaume-Uni et nous défendrons fermement toute décision prise dans ce sens», a déclaré un porte-parole. Début 2015, Shamima Begum avait quitté son quartier de l'Est de Londres avec deux amies. En Syrie, elle avait épousé un jihadiste de l'EI d'origine néerlandaise, de huit ans son aîné, et avait eu deux enfants morts en bas âge.