Sur «M6» : Une jeune Lorraine en finale de «La France a un incroyable talent»

PONT-À-MOUSSON – La chanteuse multi-instrumentiste Orilia, messine et originaire de Pont-à-Mousson, fait partie des 13 finalistes qui tenteront de décrocher le titre mardi soir sur M6.

Et si le trophée de «La France a un incroyable talent» filait en Lorraine? Orilia, 24 ans, est en finale de l’émission diffusée ce mardi soir sur M6. Elle avait reçu une standing ovation après sa reprise de «Running Up That Hill» de Kate Bush en demi-finale fin novembre.