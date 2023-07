Une jeune réfugiée de la guerre en Ukraine fauchée par un taxi en allant à Disneyland

Un tragique accident a arraché à la vie une fillette de sept ans le 3 juillet dernier, alors qu'elle se promenait avec ses parents à Paris. Roman et Kristina Plankevych voulaient visiter Disneyland avec leurs deux enfants. La fillette a été renversée par un taxi non loin des Champs-Élysées alors qu'elle traversait le passage pour piétons. Elle est décédée sur les lieux de l'accident.

Anja avait échappé avec sa famille à l'horreur des bombes dans la ville ukrainienne de Marioupol il y a environ un an. Roman et Kristina Plankevych avaient fui vers l'Allemagne via la Lituanie à l'été 2022 avec leur fille et leur bébé Dmitrij, qui venait de naître. La famille a pu se construire une nouvelle vie dans la ville de Marl, à 40 kilomètres à peine au nord-ouest de Dortmund.