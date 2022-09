Basketball : Une jeune star de NBA sanctionnée pour des propos homophobes

Quelques heures après la diffusion de cette vidéo, l’arrière de 21 ans avait présenté ses excuses. «Ce que j’ai dit était immature, blessant et irrespectueux et je suis incroyablement désolé. C’est inacceptable […], il n’y a aucune excuse, j’ai été élevé mieux que ça.»

Cela n’a pas empêché le joueur de 21 ans d’être sanctionné. Et d’être critiqué, notamment par l’ancien champion et militant Kareem Abdul-Jabbar. «Ce serait facile de réduire cela à l’immaturité d’Anthony Edwards, après tout il n’a que 21 ans. Le problème, c’est que nous avons vu bien trop de sportifs célèbres et de propriétaires (ndlr: de franchises) faire les gros titres pour avoir déversé leur racisme, leur sexisme ou leur homophobie. C’est très dommageable pour le sport en général, pour les équipes concernées, et cela entretient le cliché du sportif idiot et méchant», a-t-il dit sur son blog.