Au Luxembourg : Une jolie idylle entre Gerson Rodrigues et Emilie Boland

Les routes de la Miss et du footballeur se croisent souvent.

Entre les footballeurs et les reines de beauté, les belles histoires ont toujours existé. Un nouveau chapitre semble d’ailleurs s’écrire depuis quelques mois au Luxembourg entre Gerson Rodrigues et Emilie Boland, Miss Luxembourg 2020.

L’international luxembourgeois aux 47 sélections est en effet apparu récemment sur le compte TikTok de la jeune femme aux plus de 23 000 abonnés. La courte séquence de huit secondes a été visionnée près de 15 000 fois et on y voit la jeune femme de 26 ans, très bien entourée par l’attaquant de 27 ans, reprendre le morceau viral «STFU», du rappeur britannique Digga D.