Russie: Une journaliste d’investigation passée à tabac en Tchétchénie

«Les doigts d’Elena Milachina sont cassés et elle perd de temps en temps connaissance», a précisé l’ONG dans un communiqué. «Tout son corps est couvert de contusions», souligne le communiqué. La voiture où se trouvaient la journaliste et son avocat Alexandre Nemov a été attaquée par des «hommes armés» sur la route de l’aéroport vers la capitale tchétchène Grozny, selon l’ONG.

Pistolet contre la tête

«On les a violemment tabassés avec des coups de pied, y compris dans la figure, menacés de les tuer en mettant un pistolet contre leur tête» et en répétant «'On vous a avertis. Partez d’ici et n’écrivez rien'», a indiqué Memorial. La journaliste et son avocat, «qui parle et bouge à peine», sont actuellement «à l’hôpital», a précisé l’ONG.