Communales au Luxembourg: «Une journée décisive» et «en famille» pour Serge Wilmes

Ce matin, Serge Wilmes, le premier échevin sortant de la ville de Luxembourg, est venu voter en famille. Frédéric Lambert/L'essentiel

Accompagné de son épouse Véronique et de ses trois enfants, Serge Wilmes, tête de liste CSV pour la ville de Luxembourg, s’est présenté au bureau de l’école fondamentale d’Eich sur le coup de 10h. Six minutes plus tard, son bulletin était déjà dans l’urne. «Tout s’est fait très rapidement, car pour moi, le choix est clair, nous a-t-il confié avec sérénité. C’était important de venir en famille, car c’est le plus important dans ma vie».

En ce jour de Fête des mères au Luxembourg, c’est une journée chargée qui attend la famille Wilmes. «C’est important de la mettre à l’honneur aujourd’hui, souligne Serge Wilmes. Tous les dimanches, je fais des crêpes. C’est encore le cas en ce jour d’élections communales. Avec grand plaisir et beaucoup d’amour pour mon épouse. Sans elle, je ne pourrais pas participer aux campagnes électorales. On doit dire merci à toutes les compagnes qui ont épaulé leurs maris pour les élections».

Le choix de l'échevin était «clair», étant lui-même tête de liste pour le CSV. Frédéric Lambert/L'essentiel

« Une belle harmonie autour de moi »

Pour Véronique, l’épouse de Serge Wilmes, c’est donc un jour très particulier. «On suit tout ça de très près», reconnaît-elle. «C’est une très grosse journée et finalement, on est contents que la campagne se termine. C’est un aboutissement, mais c’est aussi peut-être le début d’autre chose. C’est un moment clé. Nos enfants, aussi, ont suivi tout ça. Ils voient les affiches et ils sont aussi super excités. J’ai reçu mes petits cadeaux pour la Fête des mères et maintenant, on va profiter en famille. On va se promener et passer une journée tranquille jusqu’à la fin de l’après-midi».

Et Serge Wilmes de reconnaître, que c’est un jour important, ce dimanche 11 juin 2023, dans sa carrière politique, un jour où il peut passer un cap. «Car on a fait une campagne exceptionnelle avec une équipe exceptionnelle, souligne le premier échevin sortant. C’est déjà ma 5e campagne électorale (3 législatives et 2 communales), et je n’aurais pas pu rêver mieux, car il y avait une belle harmonie autour de moi. On a tout fait pour que cette journée soit décisive pour notre ville, mais quoiqu’il arrive la vie continue!»