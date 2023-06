Athlétisme belge: Une lanceuse de poids a dû s'improviser coureuse de haies

La lanceuse de poids belge Jolien Boumkwo a dû s’improviser spécialiste du 100 m haies et a bouclé la distance en plus de 30 secondes lors du Championnat d’Europe d’athlétisme par équipes, samedi à Chorzow (Pologne). Boumkwo, visiblement peu habituée à participer à cette épreuve et en difficultés lors des franchissements des haies, a sans surprise terminé avec son chrono de 32 sec 81/100e à la dernière place de sa série remportée par l’Espagnole Teresa Errandonea en 13 sec 22/100e.