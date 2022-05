Nordahl Lelandais : Une lettre anonyme fait planer le doute sur un nouveau meurtre

Le témoignage d’un «copain» du meurtrier de Maëlys sur des faits survenus en 2012 a déclenché l’ouverture d’une nouvelle enquête.

Le trentenaire a déjà été condamné pour les meurtres de Maëlys et d’Arthur Noyer. DR

Condamné en février dernier à la prison à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre de Maëlys, Nordahl Lelandais continue de faire parler de lui. La semaine dernière, on apprenait que le trentenaire avait été surpris en plein rapport sexuel avec une visiteuse dans un parloir. Et ce jeudi, Marianne révèle que l’ex-militaire se retrouve au centre d’une nouvelle affaire. Le parquet de Grenoble a en effet annoncé l’ouverture d’une enquête après avoir eu connaissance d’une mystérieuse lettre anonyme.

Le 9 février, en plein procès de l’affaire Maëlys, l’association Assistance et recherche des personnes disparues (ARPD) a reçu une missive provenant d’un «copain» de Nordahl Lelandais qui ne révélait pas son identité. Dans sa lettre, l’individu raconte qu’un jour de 2012, l’ex-militaire a lâché ses chiens sur un homme, près d’un foyer pour adultes handicapés. «Un gars bizarre est au milieu de la route, dans un virage vers un foyer pour handicapés», décrit l’auteur de la missive, dans un français bourré de fautes d’orthographe.

«On n’a pas revu le gars»

Il poursuit: «Nono s’est arrêté, est descendu de la voiture en l’insultant. Le gars est parti en courant dans la forêt et Nono a lâché les trois chiens qui sont partis après le gars et sont revenus un bon moment après et on n’a pas revu le gars». Le «copain» explique ensuite qu’il a beaucoup repensé à cet épisode en lisant «les articles dans le journal». «Nordahl n’était pas un mauvais gars même s’il se met en colère», ajoute-t-il.

Les indications fournies par cet informateur anonyme ont permis aux enquêteurs de faire un lien avec un certain Loïc G., un individu atteint d’autisme. Disparu en septembre 2012, cet homme de 43 ans avait été retrouvé mort un mois plus tard, au pied d’une falaise en pleine forêt dans le massif de la Chartreuse. L’enquête avait alors conclu à un accident, mais la lettre anonyme de ce fameux «copain» a été jugée suffisamment crédible pour provoquer l’ouverture d’une enquête. La section de recherches de Grenoble cherchera à déterminer si cet incident a réellement eu lieu et s’il existe un lien entre Nordahl Lelandais et Loïc G.