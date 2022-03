Nouvelle adresse : Une lettre arrive à destination 45 ans après

Une résidente de Calgary, au Canada, a eu l'heureuse surprise de recevoir dans sa boîte postale une lettre de sa sœur, postée à 200 km de chez elle, en 1969.

La lettre avec un timbre de 6 cents, tarif en vigueur en 1969, était oblitérée avec le cachet de Lethbridge en Alberta et adressée à «M. et Mme R.D Tingle». L'adresse était incomplète, avec pour seule destination une rue de Calgary, avec un mauvais numéro et sans mention de la ville, a raconté mardi la résidente à la radio publique CBC.