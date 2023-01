Une liaison ferroviaire Luxembourg-Sarrebruck pour 2035?

Il faut actuellement compter plus de deux heures de trajet (et minimum un changement) pour rallier la capitale luxembourgeoise depuis Sarrebruck par le train.

Et le ministre a déjà sa petite idée concernant le tracé: les trains directs passeraient par Metz, mais cela impliquerait la modernisation de la ligne existante, comme le rapporte le SR. Il estime toutefois qu'un tracé via Bouzonville, comme cela a depuis été évoqué, serait difficilement envisageable.

Pour l'heure, le ministère des Transports de la Sarre n'a pas encore élaboré de projet concret pour une liaison via Metz. Selon les informations du SR, la ministre des Transports sarroise, Petra Berg (SPD), et François Bausch ont prévu de poursuivre les discussions à ce sujet au mois de mars. Lors de leur rencontre, la ministre-présidente de la Sarre, Anke Rehlinger (SPD), et le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel (DP) avaient déjà exprimé leur volonté de renforcer les relations entre la Sarre et le Luxembourg, en s'engageant notamment ensemble en faveur d'une meilleure connexion ferroviaire du Grand-Duché au réseau des chemins de fer allemands.