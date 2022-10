Electricité: Une ligne à haute tension en débat au Luxembourg

Électricité : Une ligne à haute tension en débat au Luxembourg

La ligne devrait être active entre 2027 et 2029.

Pour répondre à la hausse continue de la demande d'électricité, Creos va moderniser son infrastructure à très haute tension. Avec 170 pylônes sur 50 km, une ligne de 380 000 volts sera créée de Bertrange à Aach (Allemagne), en passant par Bofferdange. Elle doit remplacer celle de 220 000 volts entre Heisdorf et Trèves/Quint. Présenté en 2020, le projet 380 à plus de 200 millions d'euros avance peu à peu. D'abord espérée en 2026, la ligne devrait être active entre 2027 et 2029.