Voitures au Luxembourg : Une liste d'attente énorme pour les plaques à quatre chiffres

Faudrait-il alors introduire d'autres formats de combinaisons de chiffres et de lettres que ceux actuellement connus?, se demande le député Pirate Marc Georgen. Pour rappel, il existe trois séries différentes de numéros d'immatriculation personnalisés: numéro à 5 chiffres, 2 lettres et 4 chiffres et 4 chiffres (les numéros de la série courante se composent de 2 lettres et 4 chiffres*).