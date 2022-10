Harcèlement sexuel en Grande-Bretagne : Une liste de personnes à violer: la Navy enquête

La Marine britannique a ouvert une enquête après que l'une des premières femmes à avoir rejoint l'équipage d'un sous-marin a dénoncé dans la presse harcèlement sexuel et brimades.

Le chef de la Marine, l'amiral Ben Key, a estimé que «le harcèlement sexuel n'a pas sa place dans la Royal Navy et ne sera pas toléré». Sur Twitter, il a qualifié d'«odieux» les faits dénoncés par des lanceurs d'alerte et indiqué avoir ordonné l'ouverture d'une enquête. «Quiconque sera reconnu coupable devra répondre de ses actes, quel que soit son rang ou son statut», a-t-il averti.

«Harcèlement sexuel constant»

Elle a raconté que les officiers faisaient en sorte de lui faire quitter les yeux du périscope, un écart strictement proscrit. «Quand vous le faisiez, vous receviez un coup de poing dans les reins», a-t-elle expliqué. Selon son récit, certains mettaient leurs parties génitales dans ses poches. Elle a énuméré brimades et comportements sexistes, «harcèlement sexuel constant» et le fait que celles qui osaient dénoncer ces faits étaient ostracisées, et se voyaient empêchées de mener leur entraînement jusqu'à son terme.