Football – Luxembourg: Une liste élargie avec de nombreux nouveaux

Le sélectionneur Luc Holtz a annoncé ce lundi une liste élargie de 31 noms en vue des trois prochaines rencontres: un match amical contre Malte au Stade de Luxembourg (9 juin), puis deux rencontres comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024 face au Liechtenstein (17 juin) et en Bosnie (20 juin). Rayan Berberi (19 ans, U19 Standard), Miguel Goncalves (19 ans, U19 Gil Vicente), Leon Elshan (18 ans, U19 Trèves), Jayson Videira (18 ans, U19 Hanovre), David Jonathans (19 ans, U19 Bayern) sont appelés pour la première fois. Disposant également de la nationalité néerlandaise, l’ailier de Munich a donc choisi de représenter les Lions rouges.

«Je les ai sélectionnés car ils ont un certain talent. Je les ai pris dans le groupe pour les voir à l'œuvre avec les adultes. Si je sens que certains sont prêts, ils joueront», a expliqué le sélectionneur.

Gerson Rodrigues bien présent

Alors que certains championnats ne sont pas encore terminés, Luc Holtz ne pourra pas compter sur tous ses joueurs, dès la rencontre amicale face à Malte, le 9 juin, et a donc décidé de compter sur un groupe élargi. Maxime Chanot, Anthony Moris, Vincent Thill, Lars Gerson et Seid Korac seront laissés au repos, comme Danel Sinani qui sera suspendu. La décision n’est pas encore prise concernant Mica Pinto et Enes Mahmutovic.