Economie au Luxembourg – Une loi va clarifier les ventes de terrain

Le débat concernait l’acquisition par l’entreprise d’un terrain et le prix de revente une fois le projet abandonné. Désormais, «la Cour des comptes préconise un droit de superficie aux industriels plutôt qu’une vente, reprend Semiray Ahmedova. Le terrain serait en quelque sorte loué et non vendu». Selon elle, il est nécessaire de «clarifier les procédures» et les ministères concernés (Économie et Finances) ont «reconnu des lacunes dans la loi de 1993».