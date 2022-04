Au Luxembourg : Une longue liste de conducteurs ivres rattrapés par la police

LUXEMBOURG – La nuit a été mouvementée, pour la police grand-ducale, qui a, comme chaque week-end, dû faire face à plusieurs conducteurs portés sur la bouteille, dont certains ont fini dans le décor.

Il semble que l'alcool ait coulé à flots, dans la nuit de vendredi à samedi, au Luxembourg. Ce qui n'a pas empêché un certain nombre de personnes de prendre le volant malgré un coup dans le nez. Et avec des routes rendues glissantes par les averses de neige de vendredi, prendre le volant n'était pas raisonnable. La première intervention de la police a ainsi eu lieu peu après 20h, à Bertrange. Deux voitures étaient entrées en collision à un feu de signalisation de la rue de Longwy. Un des conducteurs impliqués a appelé la police, soupçonnant l'autre d'être sous l'influence de l'alcool. Et en arrivant, les policiers ont constaté que l'alcoolémie de l'individu était visible. Un test l'a confirmée, son permis a été confisqué.

Deux autres voitures se sont percutées vers 21h30, rue de Hollerich, dans la capitale. Les carcasses de voitures ont bloqué la chaussée et un lampadaire a été endommagé. Là encore, les policiers ont constaté qu'un des conducteurs avait un peu trop bu. Il écope d'un procès-verbal. À un autre moment de la soirée, une patrouille a vu une voiture qui roulait en zigzag du côté de Windhof. Les agents ont donc contrôlé le conducteur, qui avait, vous vous en doutez, trop bu. Permis retiré.

Deux fois la limite d'alcool autorisée

Plus tard dans la nuit, les services de secours ont contacté la police, vers 3h15 du matin, pour l'informer d'un accident au rond-point Fridhaff. Le conducteur, qui a endommagé un panneau de signalisation, avait abusé de la bouteille. Sa voiture n'était plus en état de rouler et a dû être remorquée. Après son test d'alcoolémie, le conducteur a dû rendre son permis aux policiers, malgré ses tentatives pour faire porter la responsabilité de l'accident à une chaussée glissante.

La suite de la nuit n'a pas été de tout repos non plus. Ainsi, au petit matin, plusieurs véhicules de salage étaient à l'œuvre sur les autoroutes du Grand-Duché. Un automobiliste a vu trop tard une saleuse sur l'A4, vers Pontpierre, et l'a percutée. Là encore, la police est intervenue pour faire un constat de l'accident. Le conducteur à l'origine de la collision avait nettement trop bu. D'après son test, il avait deux fois plus que la limite autorisée d'alcool dans le sang. Bien sûr, les policiers ont gardé son permis de conduire.

Enfin, sur l'A3, une patrouille a été alertée, vers 4h50 du matin, de la conduite incertaine d'un usager de la route. Les agents l'ont fait sortir sur l'aire de Berchem pour le contrôler. Là encore, l'alcool avait trop coulé. Là encore, la personne au volant n'a plus le droit de conduire.