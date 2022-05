Classement du «Time» : Une Lorraine parmi les 100 personnes les plus influentes au monde

NANCY – La climatologue Valérie Masson-Delmotte, originaire de Nancy, est présente dans le classement 2022 des 100 personnes les plus influentes au monde du Time.

Une sacrée reconnaissance. La climatologue lorraine Valérie Masson-Delmotte figure dans le classement 2022 des 100 personnes les plus influentes au monde du magazine américain Time, rapporte Le Républicain Lorrain. Elle a été distinguée en compagnie de son collègue chinois Panmao Zhai.

«Je suis très heureux que Panmao et moi-même puissions, ensemble, donner un visage à l'extraordinaire travail d'évaluation et de communication de l'état des connaissances sur le changement climatique, les risques qui y sont liés et les possibilités d'action», a réagi sur Twitter, Valérie Masson-Delmotte. En 2019, elle avait participé au «Procès du siècle», un procès fictif organisé à Nancy, pour juger l’État pour écocide, rappelle Le Républicain Lorrain. En 2021, elle figurait déjà dans les 40 Femmes de l‘année du magazine économique américain Forbes.