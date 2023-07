En Californie: Une loutre de mer voleuse détrousse les surfeurs

Cette femelle de cinq ans fait les gros titres de la presse américaine cette semaine, après des actes redoublés de piraterie. L’animal s’attaque aux surfeurs de Santa Cruz, non loin de San Francisco, depuis plusieurs semaines déjà. Mais ces derniers jours, son audace semble avoir dépassé les bornes.

Dans une vidéo publiée lundi sur Twitter, la loutre de mer monte sur la planche d’un amateur de glisse effrayé, qui tente en vain de retourner son longboard pour lui résister. Pas ému le moins du monde, le mammifère s’accroche et commence à mordre l’objet en mousse.

Face à ce regain d’agressivité, les autorités ont décidé de sévir. «En raison du risque croissant pour la sécurité publique, une équipe formée à la capture et à la manipulation des loutres de mer, a été déployée pour tenter de la capturer et de la déplacer ailleurs», a confirmé mercredi à l’AFP le Département américain de la pêche et de la faune, dans un communiqué.