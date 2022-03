Parking en rénovation : Une lumière verte indiquera les places libres

LUXEMBOURG - Le parking Neipperg, fermé depuis ce mercredi, doit devenir l'un des plus modernes et faciles de la capitale une fois ses travaux terminés, dans un an et demi.

Le parking Neipperg, près de la gare de Luxembourg, s'apprête à subir un sérieux lifting. Débutés ce mercredi, les travaux visent à le rendre plus facile d'accès et plus sécurisé. Dans 18 mois, une fois le chantier terminé, ce parc de stationnement sera le premier de la ville à être équipé d'un «système de guidage dynamique». Le nombre d'emplacements disponibles sera affiché sur des panneaux à chaque étage et des voyants rouges et verts, au-dessus de chaque place, indiqueront si l'espace est libre. Ce système sera progressivement installé dans tous les parkings de la capitale, a précisé la Ville.

Parmi les 677 places (au lieu des 510 actuellement), 147 seront élargies. 13 places réservées aux femmes (plus proches des accès et sorties pour renforcer le sentiment de sécurité) seront également prévues, ainsi que 12 places d'une largeur de 3,5 mètres destinées aux personnes à mobilité réduite. 30 places pour véhicules électriques seront créées et un espace pour les vélos sera aménagé. Côté accessibilité, en plus des deux entrées rue du Fort Neipperg, une troisième entrée piétonne sera ajoutée, rue du Chemin de Fer. Les deux ascenseurs existants seront élargis et desserviront désormais tous les étages.

Le design du parking, qui date de 1983, sera aussi complètement revu, avec la construction d'une façade en «lamelles» en aluminium, donnant plus de lumière à l'intérieur du bâtiment et offrant un aspect plus moderne. Enfin, une petite brasserie sera installée donnant sur la rue du Fort Neipperg. Elle comprendra un espace de restauration, un bar et des sanitaires. À noter que l'ensemble des travaux doit coûter 21 millions d'euros.

La Ville rappelle que d'autres parkings restent disponibles pendant la durée des travaux: