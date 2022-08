Gestion du patrimoine : Une Luxembourgeoise nommée présidente du Conseil international des archives

Directrice des Archives nationales du Luxembourg depuis octobre 2003, Josée Kirps vient d'être élue présidente du Conseil international des archives (ICA, International Council on Archives) pour les quatre prochaines années. Sa nomination sera confirmée par l'assemblée générale de l'organisme qui se déroulera au mois de septembre, à Rome.

Titulaire d’une maîtrise d’Histoire et d’une licence en lettres modernes, Josée Kirps (62 ans) est, entre autres, présidente de l’Association internationale des archives francophones.

Le Conseil international des archives représente des professionnels des métiers des archives du monde entier et a pour objectif d’assurer de manière efficace la gestion des archives et de la conservation, ainsi que le traitement et l’utilisation du patrimoine archivistique au niveau mondial.