Une Luxembourgeoise s'invite aux «Hot d’Or»

Les professionnels de l’industrie du X avaient rendez-vous mardi soir à Paris pour le retour des awards du porno. L'occasion pour une invitée surprise de montrer son joli minois.

Un millier de professionnels européens et américains du cinéma pornographique, acteurs et réalisateurs, ont renoué mardi soir avec les récompenses et les congratulations, après 9 années d’abstinence, à l’occasion de la remise en selle de l’emblématique cérémonie des «Hot d’Or», à Paris.

Équivalent européen des AVN Awards - les «Oscars du porno» décernés chaque année à Las Vegas -, la dernière cérémonie des «Hot d’Or» avait été organisée en 2001 à Cannes. Présidée et présentée par Brigitte Lahaie, icône française du X reconvertie dans la sexologie, l’édition 2010 a couronné les stars du moment selon plus de 25 000 votes des lecteurs de la revue «Hot Vidéo» qui organisait la cérémonie.

"L’absence pour faire monter le désir"

Les lauréats sont la tchèque Tarra White (élue meilleure actrice et meilleure performeuse européenne), Manuel Ferrara (élu meilleur réalisateur de gonzo américain, meilleur performeur français) et John B.Roote, récompensé pour la première fois comme meilleur réalisateur français après 25 ans de carrière.

«Les "Hot d’or" se sont faits attendre mais rien de telle que l’absence pour faire monter le désir», a dit Brigitte Lahaie en déclarant ouverte la cérémonie, finalement très sage et très conventionnelle, si ce n’est des actrices en décolletés abyssaux et autres topless accordés facilement, mettant à rude épreuve photographes et cameramen de presse sur le tapis rouge.

«Nous fêtons la mauvaise vie!»

«Le porno n’est pas entré dans la culture mais de nombreux films sont devenus cultes. Nous fêtons ce soir la mauvaise vie!», a ajouté au micro Brigitte Lahaie. Le «Hot d’or» du meilleur film européen est allé à «Billionnaire» de l’Espagnol Alessandro del Mar (studio Private), long métrage également distingué pour le meilleur scénario européen et meilleure actrice (Tarra Wihte).

Les meilleurs acteurs européens sont Choky Ice et Jesse Jane. Sébastien Barrio, dans «Blanche, Alice et les Autres» a décroché le «Hot d’Or» du meilleur acteur français, tandis que Katsuni a été désignée meilleure actrice française.

Secret Story s'invite au Hot d'Or

Les studios Marc Dorcel qui fêtent 40 ans d’activités dans le X, ont reçu le «Hot d’Or» du meilleur film français pour «Ritual» de Moire Candy. Des «Hot d’or» d’honneur ont été décernés à Gérard Kikoïne, l’un des plus célèbres réalisateurs pornographiques français dès 1974, et à Piotr Stanislas, acteur légendaire de l’âge d’or du X. Ovidie, Estelle Desanges et Sophie Bramly, créatrice du studio français Second Sex qui confie la réalisation de films X à des femmes.

À noter qu'il y avait une intruse, ce soir-là, qui a réussi à s'intercaler dans le défilé d'acteurs du hard. Il s'agissait bien évidemment de Daniela de «Secret Story 3», que vous pouvez voir sur la vidéo. L'ancienne candidate de l'émission de télé-réalité, sortie récemment de la Maison des secrets, a manifestement décidé de croquer la vie à pleines dents!

Selon un sondage Ifop/Marc Dorcel réalisé cet été auprès de 1 016 personnes, le film X n’est plus réservé à une minorité masculine et apparaît comme un phénomène intégré à la vie sexuelle des Français, «au point que le visionnage n’est plus une expérience honteuse et solitaire, mais une vraie affaire de couple».

lessentiel.lu avec 20minutes.ch.