Test auto – Une M440i de BMW à l’énergie débordante

S’intercalant entre la Série 3 et le Coupé Série 4, cette M440i xDrive Gran Coupé est taillée pour les trajets au long cours. Avec ses quatre portes plus son hayon, la berline accueille deux personnes à l’arrière, même si les «grands formats» se sentiront tout de même un peu serrés. La faute au tunnel de transmission et aux lignes fuyantes, le look l’emportant quelque peu sur l’habitabilité. Le coffre, avec ses 470 litres, reste lui plus que correct. Finalement, le passager le plus à l’aise à bord est certainement le conducteur, installé bas, enveloppé, jambes tendues et volant près du corps, comme dans une sportive. Il retrouvera qui plus est son lot complet d’instrumentations physiques - y compris le grand bouton rotatif iDrive - couplés à un cockpit digital lisible. Une présentation et des finitions réussies, entre tradition et sportivité.