Au Luxembourg - Une machine libre-service... pour laver son chien

Il est possible de shampooiner son chien, de le rincer à l'aide d'un pommeau de douche, et de le sécher, pour un tarif oscillant entre 5 et 10 euros (cela dépend de la taille du chien).

Laver son chien à la maison ressemble à un parcours du combattant. Tiago Bastos et son épouse en savent quelque chose. «Lorsque notre chien revient de la promenade, on doit le laver dans le garage pour qu'il ne salisse pas la maison, explique Tiago, gérant de l'animalerie Ornicenter, à Echternach. Il faut aussi être à deux, avec une personne qui lave et l'autre qui tient le chien. Ensuite, on doit nettoyer le garage et se laver nous-mêmes».