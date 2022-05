Au Luxembourg : Une maison en construction frappée par un incendie

REISDORF – Le feu aurait pris sur un tas de bois et s’est étendu à la façade, dans la nuit de lundi à mardi. Il n'y a heureusement pas eu de blessés.

Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours a dû déployer un important dispositif, vers minuit et demie, dans la nuit de lundi à mardi, rue de l’Our, à Reisdorf où un incendie s’est déclaré dans une maison en construction. «Elle n’est pas habitée et il n’y a pas eu de blessé», a indiqué le porte-parole du CGDIS, précisant que le feu aurait pris sur un tas de bois et s’est étendu à l’isolation de la façade.