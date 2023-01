Au Luxembourg : Une maison en flammes à Esch-sur-Alzette

Un impressionnant incendie s'est déclaré dimanche matin dans la rue Caspar-Mathias Spoo, au premier étage d'une maison de ville, selon les images recueillies par L'essentiel. «On a été réveillés par nos voisins, qui nous ont demandé de sortir le plus vite possible parce qu'il y avait un incendie juste à côté. On a vu d'énormes flammes s'élever du bâtiment» raconte une riveraine. Le sinistre se serait déclaré peu avant 7h, dimanche matin et les pompiers tentaient encore de maîtriser l'incendie aux alentours de 9h. On ignore pour l'heure s'il y a des victimes.