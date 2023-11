Une «maison» pour les jeunes gravement malades et leurs aidants va voir le jour

«Les familles ayant un enfant en soins palliatifs avec des soins parfois continus à domicile sont confrontées à des charges intenses et prolongées qui peuvent conduire à l’épuisement psychique et/ou physique», souligne Paulette Lenert. En réponse à une question parlementaire, la ministre de la Santé indique que la mise en place au Luxembourg d'une structure de répit est prévue, dans le cadre du plan national «fin de vie et soins palliatifs 2023-2026». Un groupe de travail dédié à cet objectif doit être constitué avec la mission de développer un concept détaillé d’une telle structure. Ce concept sera alors à valider par le Conseil de gouvernement.

«Le concept de maison de répit est basé sur le concept allemand du “Kinderhospiz” et de celui des maisons de répit françaises et belges, qui assurent des soins palliatifs pédiatriques et proposent des accueils ambulatoires et stationnaires, selon les besoins des enfants et/ou de leurs familles, explique Paulette Lenert. Une telle structure au Luxembourg offrirait un moment de répit à l’enfant malade, aux parents et à la fratrie (qui ne doit pas être oubliée lors de l'accompagnement de l'enfant malade)».