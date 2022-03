«Une majorité de Portugais ne s'intégrera jamais»

Tous les prétextes sont bons pour parler des Lusitaniens dès lors que le mot «intégration» est évoqué. Vous avez été nombreux à profiter de l'article de l'intégration des Italiens pour débattre de l'intégration des... Portugais.

Ainsi Zélie se demande si il y a «vraiment une volonté des autres populations de vouloir s'intégrer. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu que les Italiens voulaient leur école, contrairement aux Portuguais», tandis que Dan s'inquiète: «Si on ouvre ces écoles portugaises, les enfants parleront portugais» et «une majorité ne s'intégrera jamais».

Pour Lusitana, le problème repose sur le refus d'acceptation de la différence culturelle: «la plupart des Luxembourgeois ne veut pas intégrer ces étrangers, particulièrement les Portugais», ce à quoi Dan lui répond qu'il «faut arrêter de jouer les victimes» et Huguette d'ajouter que «les Portugais n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes», pointant du doigt le manque d'adaptation de la communauté lusitanienne. «Quand on prend l'engagement de vivre ici, il faut en assumer les conséquences, y compris le fait d'intégrer les us et coutumes des autochtones.»