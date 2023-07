Une maladie rare augmente de manière «inhabituelle» au Pérou

«Augmentation importante»

«L’urgence sanitaire de niveau national est déclarée pour 90 jours en raison de l’augmentation inhabituelle des cas de syndrome de Guillain-Barré», a indiqué le ministère péruvien de la Santé dans un communiqué. Les 25 régions de ce pays de 33 millions d’habitants sont concernées. «Il y a eu une augmentation importante ces dernières semaines qui nous oblige à prendre des mesures au niveau de l’Etat pour protéger la santé et la vie de la population», a précisé à la presse le ministre de la Santé, César Vásquez.

Faiblesse musculaire progressive

La déclaration permettra d’acheter de l’immunoglobuline pour le traitement des patients atteints pour les deux prochaines années. Quatre sont décédés et le nombre de cas a dépassé les 180 entre janvier et juillet, selon un dernier bilan du ministère.

Le Guillain-Barré est une atteinte neurologique, aussi appelée polyradiculonévrite aiguë, qui se caractérise par une faiblesse musculaire progressive qui survient en deux à quatre semaines et peut affecter le système respiratoire. L’OMS, qui qualifie le syndrome d’«affection rare», explique que «le système immunitaire du patient atteint attaque les nerfs périphériques.» L’un des symptômes les plus fréquents est le fourmillement et le manque de force dans les extrémités.