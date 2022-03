Guerre en Ukraine - Une mamie de 77 ans arrêtée par huit policiers russes

Béret vissé sur la tête, écharpe autour du cou, une petite dame tient entre ses mains deux pancartes qu’elle a elle-même créées. Entourée d’une foule de jeunes gens qui l’acclament, elle lève calmement les yeux sur les huit imposants policiers russes venus l’arrêter et les suit sans protester. Cette scène s’est déroulée mercredi lors de manifestations à Saint-Pétersbourg. La protagoniste s’appelle Yelena Osipova, une Russe de 77 ans.

Cette artiste et militante a vécu la Seconde Guerre mondiale et survécu au siège de Leningrad quand elle était bébé. Depuis plus de 20 ans, elle donne de la voix contre la politique de Vladimir Poutine. Elle avait manifesté pour la première fois en octobre 2002 contre la réaction violente du président russe lorsqu’un commando de Tchétchènes avait pris 700 personnes en otage au théâtre Dubrovka, à Moscou.