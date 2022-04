En Corse : Une manifestation en hommage à Yvan Colonna dégénère

Dimanche, à Ajaccio (F), de nouveaux affrontements ont émaillé une manifestation en hommage à Yvan Colonna, tué par un codétenu.

Ces heurts entre plus d’une centaine de jeunes gens, souvent cagoulés et équipés de masques à gaz, et les policiers, ont débuté vers 16 heures devant la préfecture, aussitôt après l’arrivée du cortège des manifestants qui a réuni 4000 personnes selon la préfecture, 14’000 selon les organisateurs. Loin de se disperser, nombre de manifestants observaient, voire encourageaient les casseurs, a constaté l’AFP. D’autres entonnaient l’hymne corse, le «Dio vi salvi Regina».

Cocktails Molotov

Répondant aux jets de cocktails Molotov et de bombes agricoles, les policiers ont répliqué avec des lances à eau et des grenades lacrymogènes. Une trentaine de personnes ont été blessées, dont au moins une grièvement, selon les pompiers. Aucun bilan n’a été fourni chez les forces de l’ordre qui disposaient de leur propre service de secours, selon un officier des pompiers.

«Je suis venu pour honorer la mémoire d’Yvan Colonna»

Ce collectif avait déjà été à l’origine des grandes manifestations des 6 et 13 mars à Corte et Bastia, qui s’étaient elles aussi achevées dans la violence. 7000 personnes s’étaient rassemblées à Bastia selon les autorités, 15’000 selon les organisateurs.

«On va se réveiller»

Face aux risques de débordement, le dispositif policier était plus important dimanche, mieux organisé et plus offensif, notamment devant la préfecture et le Palais de justice, qui avait été la cible des manifestants le 9 mars, avec un incendie dans la salle des pas perdus. Des contrôles préventifs avant la manifestation avaient permis la saisie de plusieurs dizaines de projectiles, dont des dizaines de boules de pétanque.