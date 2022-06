IVG: Une manifestation pour le droit à l'avortement au Luxembourg

Un «sit-in» à l'initiative du Planning familial Luxembourg et de la plateforme JIF (Journée international des Femmes) qui regroupe 20 organisations qui œuvrent pour l'égalité entre les femmes et les hommes. «Venez crier votre colère et venez vous battre avec nous, pour l’égalité et pour toutes les femmes privées de l’autodétermination sur leur corps et par conséquent sur leur devenir, reproductif, personnel, social, professionnel», indique l'événement Facebook.