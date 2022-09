Bloquée dans un aéroport : Une mannequin birmane recherchée se réfugie au Canada

Elle doit se rendre sur l'Ile-du-Prince-Edouard, dans l'est du pays, a-t-il déclaré, expliquant qu'elle prévoyait ensuite «de prendre part au mouvement pour la démocratie en Birmanie depuis le Canada». Thaw Nandar Aung, plus connue sous son pseudonyme professionnel Han Lay, était réfugiée depuis plus d'un an en Thaïlande. Mais après un court séjour au Vietnam, elle a été refoulée à cause d'un problème de passeport, selon les autorités thaïlandaises.