Agence spatiale européenne: Une manoeuvre inédite pour ramener sur Terre un satellite

Ce satellite d’observation de la Terre, lancé en 2018 pour mesurer les vents, est entré de manière contrôlée dans l’atmosphère, après plusieurs jours de manoeuvres destinées à abaisser son orbite. L’engin d’un peu plus d’une tonne, qui opérait à 320 km d’altitude, est redescendu progressivement à 120 km, puis est entré dans l’atmosphère où il s’est désintégré, dans la nuit de vendredi à samedi.

«Là où il y a le moins de population au monde»

Aeolus «est entré avec succès dans le couloir qu’on visait, au-dessus de l’Antarctique, là où il y a le moins de population au monde», a déclaré à l’AFP Benjamin Bastida, ingénieur en charge des débris spatiaux à l’ESA. Les manoeuvres d’assistance contrôlée dans l’atmosphère sont courantes sur des satellites récents: lorsqu’ils arrivent en fin de vie, ils sont désorbités et dirigés vers une région bien précise du globe, le point Nemo dans le Pacifique Sud --l’endroit le plus éloigné de toute terre émergée.

Mais Aeolus a été conçu à la fin des années 1990 et «n’avait pas de propulsion assez puissante» pour contrôler entièrement sa chute et viser ce point particulier, qui suppose de descendre à 50 km, explique l’ingénieur. À 120 km d’altitude, la rentrée d’Aeolus n’était pas totalement contrôlée, et présentait donc un faible risque que les débris --ceux qui n’auraient pas été brûlés dans l’atmosphère-- provoquent des dommages au sol.