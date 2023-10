Au moins 2000 personnes ont participé samedi à une marche de solidarité en faveur du peuple palestinien, à Luxembourg, à l'initiative de la Shoura, l'assemblée de la communauté musulmane au Luxembourg. Parti de la Philharmonie, le cortège a rejoint la place Clairefontaine, où la Shoura et le Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient (CPJPO) ont pris la parole, rappelant la situation dramatique des civils de la Bande de Gaza, et appelé à un arrêt des hostilités.

«Le monde a besoin d’un cessez-le-feu immédiat, de la libération des otages à Gaza et des prisonniers palestiniens en Israël, qui sont eux aussi des otages, de la fin du blocus de Gaza, prison à ciel ouvert depuis fort trop longtemps» a expliqué Claude Grégoire, le président du CPJPO.

100 000 personnes à Londres, plus d'un million à Istanbul

Dans le cortège, pulsieurs dizaines de drapeaux palestiniens, quelques drapeaux luxembourgeois et des pancartes aux messages clairs: «Le Luxembourg dit non au génocide, oui à la paix à Gaza». Au 22e jour de la guerre, plus de 8000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été tuées dans la Bande de Gaza selon le dernier bilan communiqué ministère de la Santé du Hamas.