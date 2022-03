Une Mariah Carey reconnaissable

Avec son nouvel album «E=MC

2», Mariah Carey oscille entre romantisme et exubérance.

Un disque de Mariah Carey est adapté pour deux occasions: un dîner romantique en couple et quand on se met dans l'ambiance d'une soirée club... tout en se maquillant devant le miroir. Le nouvel album «E=MC2» ne fait pas exception.

La symbiose entre le rap et la voix de Mariah Carey peut paraître étrange au début, même si le R'nB n'est pas nouveau pour elle. Le caractère sportif et énergique d'une Nelly Furtado accompagnée de Timbaland manque à la diva. On a l'impression que les rapeurs lui volent la vedette.

Côté amour, Mariah ne déçoit pas non plus. «Love Story», «I'll be

lovin' u long time» ou encore «Last Kiss» sont des titres qui en disent long. Mais la meilleure chanson, elle la garde pour la fin. Dans «Bye, bye», Mariah évoque la perte d'un être cher et démontre toutes ses capacités vocales. Avec «E=MC2», Mariah Carey prouve à ses fans qu'ils peuvent toujours compter sur elle.