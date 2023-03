Face à l'inflation: Une «méga-grève» pourrait paralyser les transports allemands

Les employés des aéroports, du rail, du fret maritime, des sociétés d'autoroutes, des transports locaux sont appelés à «une journée complète d'arrêt de travail», ont annoncé jeudi les syndicats Ver.di et EVG lors d'une conférence de presse à Berlin. Cette journée s'inscrit dans un contexte de forte mobilisation sociale au sein de la première économie européenne, où de nombreux mouvements de grève ont été organisés depuis le début de l'année dans différents secteurs, des écoles aux hôpitaux en passant par la poste et les administrations locales.

Trafic grande ligne totalement arrêté

L'opérateur ferroviaire public Deutsche Bahn a d'ores et déjà décidé de suspendre totalement le trafic grande ligne lundi, prévenant que les perturbations seraient aussi très importantes en région. Cette «Mega-Streik» (méga-grève) -comme l'ont déjà baptisée les médias allemands- touche un pays où les prix se sont envolés depuis plus d'un an, avec une inflation qui a atteint 8,7% en février, dans la fourchette haute des autres Etats de l'UE.