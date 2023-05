700 millions d'euros investis : Une méga-usine de panneaux solaires va voir le jour en Moselle

«Pendant des années, on a subventionné des panneaux photovoltaïques qui étaient faits au bout du monde, là on va avoir des panneaux photovoltaïques Made in France», s'est félicité dimanche sur Franceinfo le ministre de l'Industrie Roland Lescure qui a souligné qu'il s'agissait d'un investissement de «700 millions» d'euros représentant 1 700 emplois.