Automobile: Une Mégane E souple et agile

Elle a tout du modèle qui pourrait faire basculer les fans de Renault dans une dimension totalement électrique. La dernière Mégane E-tech Electric (Mégane E) ne devrait pas laisser indifférents celles et ceux qui hésitent encore à abandonner les bons vieux modèles thermiques.

Après un démarrage toujours un peu laborieux, sur un modèle automatique où les nombreux boutons présents sur le tableau de bord n’ont parfois rien à envier à une manette de jeu vidéo, la Mégane E nous a très rapidement rassurés sur un long parcours sinueux dessiné dans l’arrière pays andalou. Agile et souple sur de toutes petites routes étroites, la dernière Renault ne laisse rien au hasard et conviendra parfaitement aux familles habituées de la marque au losange. À condition de ne pas vous laisser distraire par un grand écran tactile qui manque un peu de simplicité et d’efficacité.