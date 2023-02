Au lendemain de son concert à la Rockhal : Une «menace» annule le concert de Lomepal à Genève

Signalé par les autorités françaises

Attente, chaleur et malaises

«Il y a eu la première partie jusque vers 20h45, puis on a attendu, raconte Céline, qui accompagnait sa fille. Les lumières de la scène étaient éteintes. À 22h, il n’y avait toujours rien. Dans la salle, il faisait très chaud, il y avait des malaises et des bouteilles d’eau ont été distribuées». Ce n’est qu’à 22h15, indique la maman, que les lumières ont été rallumées: «Ils nous ont demandé par les haut-parleurs d’évacuer la salle pour des questions de sécurité, relate-t-elle. C’était très calme, et bien organisé.»

À l’extérieur de la salle, de nombreux policiers étaient présents, avec tout l’équipement. «Nous sommes sortis rapidement et on nous a demandé de ne pas rester sur place, poursuit Céline, qui s’est rendue à la gare de l’aéroport pour rentrer chez elle, à Vevey. On était tous un peu dépités. Pour ma fille, c’était une grosse déception, une copine était venue exprès d’Espagne pour ce concert. Mais tout le monde va bien, et ça arrive.» Quant à un éventuel remboursement des billets, ou un report, «on n’a eu aucune information».