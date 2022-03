Daech/Terrorisme : Une «menace majeure» a été éliminée, et après?

Joe Biden a assuré, jeudi, que les forces américaines avaient «éliminé une menace terroriste majeure» avec la mort du chef de l'EI. Mais des experts mettent en garde.

Le président américain Joe Biden a assuré, jeudi, que les forces américaines avaient «éliminé une menace terroriste majeure», en conduisant, avant l'aube, une opération commando au cours de laquelle a été tué le chef du groupe État islamique, Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, lors d'une déclaration télévisée. Des forces spéciales américaines ont été héliportées dans une région du nord-ouest de la Syrie, lançant l'assaut contre al-Qourachi avant qu'il ne déclenche une bombe qui l'a tué ainsi que des membres de sa famille dont des femmes et des enfants, avait indiqué plus tôt un responsable de la Maison-Blanche.

«C'est évidemment un revers majeur» pour l'EI, explique Hans-Jakob Schindler, ancien expert des Nations unies devenu directeur de l'ONG américaine Counter Extremism Project (CEP). «Bien sûr, ils vont devoir trouver un nouveau leader et avancer un nom à ce stade serait pure spéculation (...). Mais l'erreur serait de croire que tout est fini, ou que ça va mieux, après cette élimination et compte tenu du faible nombre d'attaques en Europe et aux États-Unis» récemment.

Il est incarcéré en 2004 dans la prison américaine de Camp Bucca (sud de l'Irak), considérée comme la pépinière du jihadisme au Levant, où il rencontre Baghdadi. Libéré pour raisons inconnues, il s'engage aux côtés de son camarade de détention, lequel prend en 2010 le contrôle de la branche irakienne d'Al-Qaïda avant de créer successivement l'État islamique en Irak, puis l'État islamique en Irak et en Syrie (Daech en arabe). Selon le CEP, «Mawla s'est rapidement hissé au sein des rangs supérieurs de l'insurrection, acquérant une réputation d'homme brutal, notamment via l'élimination des opposants de l'émir au sein d'EI.

Sa ville natale de Tal Afar, à 70 kilomètres à l'ouest de Mossoul, voit proliférer les ateliers d'explosifs et les projets d'attentats. «Outre ses responsabilités dans un tel terrorisme de masse, "Abou Omar le Turkmène" joue un rôle majeur dans la campagne jihadiste de liquidation de la minorité yazidie par les massacres, l'expulsion et l'esclavage sexuel», soulignait récemment Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences-Po Paris, spécialiste du jihadisme. Mawla a essayé de redonner vigueur et activité à un groupe qui a perdu le territoire qu'il avait occupé à cheval sur l'Irak et la Syrie lors de l'existence de son «califat» (2014-2019).