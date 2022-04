Aux États-Unis : Une mère condamnée pour le meurtre de sa fille «sans ADN ni témoin»

Melissa Lucio est-elle victime d'une erreur judiciaire? En 2007, sa fille Mariah, âgée de 2 ans, est retrouvée morte chez elle. Depuis 15 ans, cette Américano-Mexicaine clame son innocence.

Le soutien de personnalités comme Kim Kardashian et un mouvement qui s'étend au-delà des frontières des Etats-Unis: les appels à la clémence se multiplient en faveur de Melissa Lucio, condamnée à mort pour le meurtre de sa fille au terme d'un procès controversé, qui doit être exécutée au Texas le 27 avril.

Depuis 15 ans, cette Américano-Mexicaine clame son innocence. En 2007, sa fille Mariah, âgée de 2 ans, est retrouvée morte chez elle, couverte de bleus, quelques jours après avoir chuté dans des escaliers. La vie de Melissa Lucio, 12 enfants et enceinte de jumeaux, est marquée par des agressions tant physiques que sexuelles, une addiction à la drogue et des conditions précaires. Elle est immédiatement suspectée de l'avoir frappée.

Elle est interrogée longuement, à peine quelques heures après le décès de sa fille. Après avoir dit «qu'elle ne l'avait pas fait près d'une centaine de fois», à 3h du matin elle formule des aveux «complètement extorqués», selon Sabrina Van Tassel, réalisatrice du documentaire à succès «L'Etat du Texas contre Melissa» (2020 aux Etats-Unis, 2021 en France) et soutien de l'Américaine.

Mais les handicaps de la fillette, susceptibles d'expliquer sa chute, n'avaient pas été pris en compte par les experts, selon sa défense, qui assure que les ecchymoses ont pu être causées par un trouble de la circulation sanguine. Aucun des enfants de Melissa ne l'avait accusée d'être violente. Quant au procureur, il sera plus tard condamné à une peine de prison pour corruption et extorsion.

Durant des années, le cas de Melissa, 53 ans aujourd'hui, n'intéresse pas grand monde. Le documentaire change les choses et, ces dernières semaines, un mouvement s'est fédéré autour d'elle. La star de téléréalité Kim Kardashian a tweeté mercredi à ses dizaines de millions d'abonnés qu'il y avait «tellement de questions non résolues autour de cette affaire». Sa situation a ému jusqu'en Amérique latine, où nombre de médias relatent son histoire. Elle est la première femme d'origine hispanique à être condamnée à mort au Texas, l'Etat qui exécute le plus au XXIe siècle.