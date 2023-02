Pologne : Une mère de sept enfants donne naissance à des quintuplés

Les bébés sont nés par césarienne, à 29 semaines, et nécessitent une assistance respiratoire. «Nous espérons arriver au moment joyeux de leur sortie de l'hôpital», a déclaré de son côté Ryszard Lauterbach, chef du service de néonatologie à l'hôpital de Cracovie.

«Plus de chances de gagner au loto»

Les enfants, trois filles et deux garçons, s'appellent Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose et Henry James. Mme Clarke a qualifié sa grossesse de «miracle» car, selon l'hôpital, les chances de concevoir des quintuplés sont de 1 sur 52 millions.